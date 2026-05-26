I soliloqui in Andrea Sempio? Simulava gli interrogatori e dava risposte

Alcuni dei soliloqui di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, sono stati considerati prove di interrogatorio. Durante le udienze, sono stati mostrati come momenti in cui il sospettato simulava interrogatori e forniva risposte. La procura ha presentato queste sequenze come elementi a supporto dell'accusa, senza ulteriori commenti sulle modalità o sui contenuti delle dichiarazioni. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Sono state "prove di interrogatorio" alcuni dei soliloqui di Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia dell'omicidio di Chiara Poggi. Questa è la sintesi di un passaggio della memoria depositata dai legali del 38enne al centro della nuova indagine appena chiusa nei suoi confronti. I monologhi di Sempio, a cui i pm danno una notevole valenza, per gli avvocati Liborio Cataliotti ed Angela Taccia, hanno un motivo diverso che si inserisce in un contesto ben preciso: la terza indagine a suo carico con tutto ciò che comporta. Infatti, scrivono i difensori, "frequentemente simula contestazioni che ritiene gli possano essere mosse, le formula ad alta voce e fornisce le proprie ipotetiche risposte". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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