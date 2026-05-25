Garlasco la difesa di Andrea Sempio deposita gli accertamenti | I soliloqui non hanno quindi nessuna natura confessoria
Gli avvocati di un indagato per l’omicidio di una giovane studentessa a Garlasco nel 2007 hanno depositato accertamenti in procura a Pavia. Insieme a questi documenti, hanno affermato che i soliloqui dell’indagato non hanno alcuna valenza confessionale. La difesa sta presentando gli approfondimenti in via telematica, senza ulteriori dettagli sul contenuto. La vicenda riguarda il procedimento penale in corso contro il sospettato.
Gli avvocati di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, la giovane studentessa assassinata a Garlasco nel 2007, stanno depositando per via telematica una serie di approfondimenti in procura a Pavia in sua difesa. I “soliloqui” di Andrea Sempio “non hanno natura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Garlasco: l'intercettazione di Andrea Sempio e gli aggiornamenti sull'omicidio di Chiara Poggi
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