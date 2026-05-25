Garlasco la difesa di Andrea Sempio deposita gli accertamenti | I soliloqui non hanno quindi nessuna natura confessoria

Notizia in breve

Gli avvocati di un indagato per l’omicidio di una giovane studentessa a Garlasco nel 2007 hanno depositato accertamenti in procura a Pavia. Insieme a questi documenti, hanno affermato che i soliloqui dell’indagato non hanno alcuna valenza confessionale. La difesa sta presentando gli approfondimenti in via telematica, senza ulteriori dettagli sul contenuto. La vicenda riguarda il procedimento penale in corso contro il sospettato.