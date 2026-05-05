Domani, presso la Procura di Pavia, Andrea Sempio e Marco Poggi saranno ascoltati dai pubblici ministeri. Andrea Sempio è indicato come l’unico responsabile dell’omicidio, mentre Marco Poggi, fratello di Chiara e amico fin dall’adolescenza, risponderà come persona informata sui fatti. Entrambi saranno presenti in audizione, con Sempio che fornirà la sua versione dei fatti.

Andrea Sempio e Marco Poggi, fratello di Chiara, suo amico fin dall'adolescenza. Domani saranno entrambi seduti davanti ai pubblici ministeri della Procura di Pavia: Andrea come unico responsabile dell'omicidio, Marco come persona informata sui fatti. Due versioni che poi saranno messe a confronto, ma i legali di Sempio hanno già fatto sapere che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Su di lui la procura ha un alibi che vacilla, una traccia genetica trovata sotto le unghie di Chiara e un'impronta sul muro delle scale che portano alla cantina della villetta dei Poggi, dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, gli interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi

Caso Garlasco. Una valanga sta per sommergere Andrea Sempio Marco Poggi e….

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