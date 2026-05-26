I sessanta anni del Rotary Club | Basi solide e progetti
Il Rotary Club Follonica ha celebrato i suoi 60 anni con due giornate di eventi presso l’ex casello idraulico. Durante l’iniziativa sono stati presentati i progetti realizzati nel corso degli anni e sono stati coinvolti soci e cittadini. La manifestazione ha incluso esposizioni e interventi dedicati alla storia del club e alle attività di servizio svolte sul territorio. L’evento ha concluso con un momento di confronto tra i partecipanti.
Due giornate di eventi nell’ex casello idraulico per celebrare i 60 anni del Rotary Club Follonica. All’interno dei suoi locali è stata allestita una mostra fotografica commentata, con l’esposizione della storia e dei progetti riassunti in cartelloni dedicati per 9 vie di azione, il tutto suggellato da un annullo filatelico dedicato alla lotta contro il bullismo e il cyber-bullismo. Nel talk show con il sindaco Matteo Buoncristiani, il socio onorario Antonio Trivella e il presidente del Rotary Gabriele Pazzagli è stata tracciata la linea del Rotary tra passato e futuro, il suo ruolo strategico all’interno del tessuto sociale follonichese ed il rapporto storico con l’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Quotidiano La Provincia di Como: articolo del 23 maggio 2026, pagina 20. #rassegnastampa x.com