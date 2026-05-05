Civitanovese il futuro | Si parte da basi solide

La squadra di Civitanova si prepara alla nuova stagione con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione e migliorare le prestazioni. Il club ha sottolineato come, nonostante il blasone possa rappresentare una sfida, si stia lavorando per creare una base solida per le prossime competizioni. La volontà è di puntare sulla crescita e sulla competitività, partendo da un progetto strutturato e ben definito.

"In questa categoria il blasone può costituire anche uno svantaggio, però la Civitanovese sta ponendo le giuste basi per essere protagonista". Lo afferma Giulio Spadoni che fino a quattro stagioni fa è stato direttore sportivo della Civitanovese in Promozione. Proprio questo torneo sarà disputato dai rossoblù nella prossima annata dopo la retrocessione maturata sul campo. "A Civitanova – commenta Spadoni – i tifosi hanno conosciuto un’altalena di emozioni che nel giro di tre anni li ha portati dalla Promozione alla serie D, per tornare al punto di partenza. Il calcio è anche questo e in poco tempo può darti gioie e dolori". Ora si riparte lasciando alle spalle momenti bui ed errori, con il progetto del patron Francesco Borrelli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Civitanovese, il futuro: "Si parte da basi solide" Notizie correlate Juventus, Elkann rilancia: fiducia in Spalletti e basi solide per il futuroLa Juventus riparte da basi solide e da una proprietà che ribadisce con forza la propria presenza. Comune, ultimo rush della gestione commissariale: basi solideTempo di lettura: 2 minutiIl commissario straordinario Giuliana Perrotta traccia il bilancio della sua esperienza alla guida del Comune di Avellino,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Civitanovese, ecco chi sarà il futuro DS; La Civitanovese retrocede in Promozione, da 4-1 a 4-4 con la Fermignanese. Calciatori sotto la curva senza maglia; Eccellenza. Il presidente Borrelli ridisegna la Civitanovese. Si assegnano le deleghe; CIVITANOVESE, la retrocessione diventa (anche) un 'caso' politico. Civitanovese, il futuro: Si parte da basi solideIn questa categoria il blasone può costituire anche uno svantaggio, però la Civitanovese sta ponendo le giuste basi per essere protagonista. Lo afferma Giulio Spadoni che fino a quattro stagioni fa ... sport.quotidiano.net La nuova Civitanovese. Si avvicina ai rossoblù il diesse ChiodiniMauro Chiodini si è svincolato dall’Osimana, a breve inizierà ufficialmente la sua avventura alla Civitanovese come direttore sportivo. La ... sport.quotidiano.net Le dichiarazioni dell’ex tecnico rossoblù #Civitanovese - facebook.com facebook