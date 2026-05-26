I risultati delle elezioni comunali caldo record da bollino arancione come stanno gli italiani di Flotilla e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Oggi, martedì 26 maggio 2026, si tengono le elezioni comunali in diverse città italiane. La giornata registra temperature record con bollino arancione in molte zone. I risultati delle urne sono attesi nelle prossime ore e riguardano vari comuni italiani. La giornata si apre con queste notizie, insieme all'aggiornamento sul livello di caldo e alle altre notizie principali da conoscere per iniziare al meglio la giornata.
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 26 maggio 2026.Chi ha vinto le elezioni comunaliIl centrodestra la spunta nelle due sfide più calde, ma sorridono anche l'intramontabile De Luca e l'ex generale Vannacci. I partiti. 🔗 Leggi su Today.it
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