Fuga in avanti di Trump Hormuz resta chiuso allarme per due italiani della nuova Flotilla scontri tra tifosi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Notizia in breve

Due italiani della nuova flottiglia sono stati segnalati come scomparsi mentre si trovavano nelle acque della regione dell’Hormuz, dove il traffico marittimo rimane bloccato. Intanto, il governo ha confermato che lo stretto dell’Hormuz continuerà a rimanere chiuso, senza indicazioni su quando potrebbe riaprire. Scontri tra tifosi si sono verificati nelle ultime ore in diverse città, senza segnalare feriti gravi.