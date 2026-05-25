Fuga in avanti di Trump Hormuz resta chiuso allarme per due italiani della nuova Flotilla scontri tra tifosi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Due italiani della nuova flottiglia sono stati segnalati come scomparsi mentre si trovavano nelle acque della regione dell’Hormuz, dove il traffico marittimo rimane bloccato. Intanto, il governo ha confermato che lo stretto dell’Hormuz continuerà a rimanere chiuso, senza indicazioni su quando potrebbe riaprire. Scontri tra tifosi si sono verificati nelle ultime ore in diverse città, senza segnalare feriti gravi.
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è lunedì 25 maggio 2026.Un nuovo caso Flotilla?Rischia di esserci un nuovo caso Flotilla. La portavoce Maria Elena Delia ha reso noto di avere perso i contatti con una decina di attivisti della. 🔗 Leggi su Today.it
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Temi più discussi: Fuga in avanti di Trump (Hormuz resta chiuso), allarme per due italiani della nuova Flotilla, scontri tra tifosi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Convenzione di polizia, Abbiamo trovato l’intesa; Il suicidio dei diritti; Art minaccia di portare in Tribunale i 16 presidenti di Adsp: ostacolo all'attività dell'Authority / Il documento.
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