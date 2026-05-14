Spioni e spiati cacciamine italiani pronti a salpare bambino falciato da un' auto e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno, nella giornata di oggi sono state riportate diverse notizie: alcuni agenti segreti italiani sono pronti a partire per missioni di sorveglianza, un bambino è stato investito da un’auto e ci sono altre notizie importanti da conoscere. La redazione di Today.it vi fornisce un riepilogo delle principali informazioni per iniziare al meglio la giornata, giovedì 14 maggio 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui