I risultati definitivi | Venturini al 51% Martella al 39% Entra in consiglio Michele Boldrin
Nella notte sono stati completati i conteggi delle schede per l'elezione del nuovo sindaco di Venezia. Con tutte le 256 sezioni scrutinata, Simone Venturini ha ottenuto il 51,02% dei voti, mentre il suo avversario ha raggiunto il 39%. Sono stati ufficialmente eletti anche membri del consiglio comunale, tra cui Michele Boldrin.
Il conteggio dei voti per l'elezione del nuovo sindaco di Venezia si è concluso nella notte. Con tutte le 256 sezioni scrutinate, ecco i risultati definitivi:Simone Venturini: 51,02% (lista Venturini sindaco 30,1%; Fratelli d'Italia 12,9%; Lega 4,7%; Forza Italia 2,5%; Udc 0,78%; Partito dei. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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