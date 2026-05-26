I risultati definitivi | Venturini al 51% Martella al 39% Entra in consiglio Michele Boldrin

Da veneziatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte sono stati completati i conteggi delle schede per l'elezione del nuovo sindaco di Venezia. Con tutte le 256 sezioni scrutinata, Simone Venturini ha ottenuto il 51,02% dei voti, mentre il suo avversario ha raggiunto il 39%. Sono stati ufficialmente eletti anche membri del consiglio comunale, tra cui Michele Boldrin.

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Il conteggio dei voti per l'elezione del nuovo sindaco di Venezia si è concluso nella notte. Con tutte le 256 sezioni scrutinate, ecco i risultati definitivi:Simone Venturini: 51,02% (lista Venturini sindaco 30,1%; Fratelli d'Italia 12,9%; Lega 4,7%; Forza Italia 2,5%; Udc 0,78%; Partito dei. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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