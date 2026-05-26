I risultati definitivi | Venturini al 51% Martella al 39% Entra in consiglio Michele Boldrin

Notizia in breve

Nella notte sono stati completati i conteggi delle schede per l'elezione del nuovo sindaco di Venezia. Con tutte le 256 sezioni scrutinata, Simone Venturini ha ottenuto il 51,02% dei voti, mentre il suo avversario ha raggiunto il 39%. Sono stati ufficialmente eletti anche membri del consiglio comunale, tra cui Michele Boldrin.