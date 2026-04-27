Caso Venezi Martella e Boldrin contro Venturini | Se era contrario doveva dirlo prima

La polemica sulla sanzione ai danni di Beatrice Venezi, licenziata dalla Fenice, è tornata al centro dell'attenzione politica e pubblica. Un gruppo di consiglieri ha commentato pubblicamente la decisione del sovrintendente, affermando che se qualcuno era contrario alla sospensione avrebbe dovuto manifestarlo in precedenza. La vicenda, che ha coinvolto anche altri figure del settore, continua a suscitare discussioni nella città, mantenendo alta l'attenzione sull'episodio.

Si accende la campagna elettorale intorno al licenziamento di Beatrice Venezi alla Fenice, un caso che ha tenuto banco in città per mesi e che, dopo l'atto improvviso del sovrintendente di domenica 26 aprile, sembra trovare tutti favorevoli. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Trump, furia contro Obama dopo le parole sugli alieni: “Non doveva dirlo”Le dichiarazioni sugli alieni tornano al centro del dibattito politico negli Stati Uniti dopo le parole pronunciate da Donald Trump, che ha criticato... Andrea Martella rilancia a Rialto: «Venturini è la continuità. Serve innovazione e cambiamento»Centinaia in Pescheria per l'intervento del candidato del centrosinistra, che ribadisce le parole d'ordine della sua campagna. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caso Venezi, Venturini: Ora ripartire con responsabilità. Martella: Decisione che auspicavo; Salta l'incarico di Beatrice Venezi alla Fenice: annullata ogni collaborazione; La Fenice, licenziata Beatrice Venezi. P. Chigi: Meloni non coinvolta; La Fenice rompe con Venezi: Stop collaborazioni. Giuli: Ora basta strumentalizzare. Biennale, Venezi, le inchieste su Brugnaro. Così la destra affonda in LagunaTra un mese si vota nella città lagunare che ha già detto no al governo al referendum e i sondaggi certificano il malcontento ... repubblica.it VENEZIA | MARTELLA LANCIA UN PIANO STRAORDINARIO PER LA CASA IN COMUNE DI VENEZIA13/04/2026 VENEZIA – Il candidato sindaco Andrea Martella ha lanciato un piano straordinario per la casa e l’abitare in Comune di Venezia. Ci saranno un’osservatorio e un’Agenzia sociale dotate di ver ... antennatre.medianordest.it Le parole di Beatrice Venezi sul “nepotismo” alla Fenice accendono lo scontro con orchestra e istituzioni. Per entrare nel teatro, però, serve superare un concorso pubblico: una versione che ribalta il caso. - facebook.com facebook Il caso Beatrice Venezi: le reazioni il giorno dopo la clamorosa rottura col Teatro La Fenice. Colabianchi parla di scelta obbligata dalle dichiarazioni lesive. Soddisfatti i sindacati "stop doveroso" dicono, e chiedono le dimissioni del sovrintendente. x.com