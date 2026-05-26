I protocolli di sicurezza sono stati attivati nel Comasco per due cooperanti rientrati da una missione umanitaria. Tuttavia, gli esami virologici hanno escluso ipotesi più gravi di infezione. L’allarme sanitario che aveva coinvolto la provincia e la sanità lombarda nelle ultime ore è stato successivamente revocato. Nessun caso di malattia grave è stato confermato, e le autorità sanitarie hanno comunicato la fine dell’emergenza.

L ’allarme sanitario che nelle ultime ore aveva tenuto con il fiato sospeso la provincia di Como e la sanità lombarda è ufficialmente rientrato. I test virologici eseguiti d’urgenza presso i laboratori di riferimento dell’ospedale Luigi Sacco di Milano hanno dato esito negativo: i due cooperanti italiani non hanno contratto il virus Ebola. La conferma è arrivata direttamente dalla Regione Lombardia, ha spento definitivamente le preoccupazioni dell’opinione pubblica. Vaccino per l’Ebola, i test sono “promettenti” X L’allarme Ebola nel Comasco si spegne in poche ore. I due giovani erano rientrati in Italia dopo una missione umanitaria di tre mesi in Uganda, una delle aree attualmente sotto osservazione internazionale per la diffusione del virus. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I protocolli di massima sicurezza erano scattati nel Comasco per due cooperanti rientrati da una missione umanitaria. Gli esami virologici hanno, però, smentito l’ipotesi più grave

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