I programmi TV di oggi 26 maggio 2026 | fiction soap e film

Da lopinionista.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Rai 1 va in onda “Il commissario Montalbano”, su Canale 5 “Un nuovo inizio” e su Nove “Bastille Day – Il colpo del secolo”.

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Guida ai programmi TV del 26 maggio 2026: “Il commissario Montalbano” su Rai 1, “Un nuovo inizio” su Canale 5, “Bastille Day – Il colpo del secolo” su Nove. La prima serata del 26 maggio 2026 offre su Rai 1  Il commissario Montalbano, con un episodio cupo e avvolto nel mondo delle scommesse clandestine. Su Rai 3 l’inchiesta Indovina chi viene a cena apre uno sguardo critico sulle filiere globali del cibo. Canale 5 punta sulla fiction con Un nuovo inizio, mentre Italia 1 propone un nuovo reportage de Le Iene presentano: Inside. In ambito cinema spiccano due titoli di peso: The Contract su Sky Cinema Uno e The Equalizer: Il vendicatore su Sky Cinema Collection. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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