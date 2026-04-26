Ecco i programmi televisivi in onda oggi, 26 aprile 2026. Su Rai 1 è prevista la fiction “Roberta Valente”. Canale 5 trasmette il film “Racconto di una notte”. Su Sky Cinema Romance va in onda “Vi presento Joe Black”. Questi sono alcuni degli appuntamenti principali del palinsesto televisivo di questa giornata.

Guida ai programmi TV del 26 aprile 2026: “Roberta Valente” su Rai 1, “Racconto di una notte” su Canale 5, “Vi presento Joe Black” su Sky Cinema Romance. La prima serata del 26 aprile 2026 propone su Rai 1 il doppio episodio di Roberta Valente, tra emozioni e casi complessi. Rai 2 risponde con N.C.I.S., che torna con due indagini ad alta tensione. Su Rai 3 arriva Report, con un nuovo dossier d’attualità. Canale 5 propone il film Racconto di una notte, un dramma sentimentale costruito su dialoghi intensi. Italia 1 sceglie la comicità di Zelig On, tra sketch e monologhi dei volti storici. La serata continua con l’approfondimento di Fuori dal Coro su Rete 4.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 26 aprile 2026: fiction, soap e film

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