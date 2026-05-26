Un like sulla pagina social della Roma ha riacceso le voci di mercato su Dodo. La mossa ha alimentato le speculazioni sul possibile trasferimento del giocatore. Nessuna conferma ufficiale, ma l'attenzione si concentra sulla reazione del pubblico e sui segnali che arrivano dai social. La situazione resta da seguire, mentre il club non ha commentato.

Un like che vale quasi quanto un indizio. E che, inevitabilmente, ha acceso ancora di più le voci di mercato attorno a Dodo. Il terzino della Fiorentina nelle scorse ore è finito al centro del tam tam social per aver messo "mi piace" a un post pubblicato dalla Roma il giorno dopo la qualificazione in Champions League. Uno scatto dalla sala mensa di Trigoria, con i giocatori giallorossi raccolti attorno a Gasperini durante un discorso alla squadra. Tra i tanti like comparsi sotto alla foto, c’era anche quello del brasiliano. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha immediatamente alimentato le voci su un possibile interesse reciproco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I primi indizi di mercato. Dodo, prove di partenza. Quel "piace» sospetto sulla pagina della Roma

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