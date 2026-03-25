Alajbegovic piace a Napoli e Roma | sfida di mercato

Kerim Alajbegovic è tra i calciatori seguiti con maggiore attenzione da Napoli e Roma in vista delle prossime sessioni di mercato. La sua candidatura è stata oggetto di discussione tra i club e viene monitorata in modo specifico per le strategie di rafforzamento della rosa. La sua presenza tra i nomi più monitorati si inserisce nelle attività di osservazione e valutazione delle squadre.

C’è anche Kerim Alajbegovic tra i profili seguiti con maggiore attenzione in vista del futuro. L’esterno offensivo classe 2007, oggi al Salisburgo, è considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione. E in Italia ha già acceso l’interesse di due club importanti come Napoli e Roma. A rilanciare il nome è Nicolò Schira, che sottolinea come il ragazzo si stia facendo notare per qualità tecniche e margini di crescita. Il suo profilo è quello dell’attaccante esterno moderno: rapido, creativo, forte nell’uno contro uno e capace di muoversi su più zone del fronte offensivo. Può partire da sinistra, agire a destra oppure lavorare anche alle spalle della punta. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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