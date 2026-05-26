I potenti della sanità privata | dove si trovano e chi gestisce cliniche e strutture a Foggia e in provincia
I dirigenti delle cliniche e delle strutture sanitarie private sono concentrati principalmente in alcune zone di Foggia e provincia. Queste realtà sono gestite da gruppi e società che operano nel settore sanitario privato. Nei giorni scorsi, è stato annunciato che il commissario straordinario per la sanità regionale ha deciso di aumentare l’aliquota Irpef per i contribuenti più ricchi della regione. La misura mira a finanziare il sistema sanitario pubblico.
Ormai è noto da giorni: il governatore Decaro, da commissario nominato dal Governo per sanare il buco in sanità, aumenterà l’aliquota Irpef ai pugliesi più abbienti. Da settimane al centro del dibattito pubblico e dello scontro politico più acceso, il tema della sanità resta cruciale in Regione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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