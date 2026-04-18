Sanità privata ampia partecipazione allo sciopero nazionale in provincia di Messina

Lunedì 17 aprile si è svolto uno sciopero nazionale nel settore della sanità privata, a cui hanno partecipato numerosi lavoratori e lavoratrici della provincia di Messina. L'agitazione è stata indetta congiuntamente da Cgil, Cisl e Uil a causa del mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. La protesta ha coinvolto diverse strutture presenti sul territorio, con una partecipazione significativa tra il personale sanitario privato.

Hanno risposto massicciamente le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata che operano sul territorio di Messina e provincia alla giornata di sciopero nazionale indetta unitariamente da Cgil, Cisl e Uil per la giornata di ieri 17 aprile per il mancato rinnovo del Ccnl. Prova ne è il fatto.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sciopero nazionale della sanità privata, la FP Cgil di Salerno: "I lavoratori non possono più aspettare"Nella giornata di domani (venerdì 17 aprile 2026) le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata, delle RSA e dei centri di riabilitazione di... Sciopero sanità privata: profitti record per le aziende e contratti fermi per i lavoratoriBilanci in crescita per i grandi gruppi accreditati mentre il Contratto nazionale di lavoro resta fermo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sanità privata, ampia partecipazione allo sciopero nazionale in provincia di Messina; Presidio regionale per i contratti nella sanità privata; Sanità privata in sciopero il 17 aprile: attesi disagi per visite ed esami in tutta Italia; Farmacie private, grande partecipazione allo sciopero per il contratto. Sanità privata e RSA, sciopero al 70%: 300mila operatori chiedono il rinnovoSciopero sanità privata e RSA: adesione al 70% secondo i sindacati. 300mila operatori chiedono rinnovi contrattuali e interventi urgenti. nurse24.it Sanità Privata ed RSA, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: Straordinaria partecipazione a Roma. 300mila operatori chiedono risposte da Aiop e ArisLa straordinaria partecipazione di oggi, in Piazza Santi Apostoli, segna un punto di non ritorno nella vertenza per il rinnovo dei contratti della sanità privata e delle RSA la ... quotidianosanita.it Sciopero della sanità privata che privata non è, fanno notare i dipendenti in corteo: "è una sanità finanziata dal pubblico che da 8 anni non rinnova i contratti". - facebook.com facebook `’ : ’ E’ ora di dire basta! Le voci dei lavoratrici e i lavoratori della #SanitàPrivata e delle #Rsa che tengono in piedi un servizio essenziale, ma senza il giusto riconoscimento. “Santa Paienza! x.com