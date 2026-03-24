I signori dei bilanci | chi sono i commercialisti più potenti della provincia di Agrigento

Lavorano dietro le quinte e raramente appaiono nel dibattito pubblico, eppure attraversano ogni passaggio decisivo dell’economia locale. Dalla nascita di una società alla gestione di una crisi, dalla consulenza alle imprese fino alla presenza nei consigli di amministrazione: oggi più che mai il ruolo dei commercialisti è molto più esteso di quanto possa sembrare. Nell’Agrigentino questa rete professionale si muove tra studi storici, nuove generazioni e incarichi che si intrecciano con il tessuto economico del territorio. Dossier, la sezione di approfondimenti e inchieste di AgrigentoNotizie, ha scelto di farlo attraverso quattro voci distribuite nei principali centri della provincia: Sciacca, Favara, Canicattì e Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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