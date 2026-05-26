I Popolari per Cesena rivestono il ruolo di unica componente di ispirazione cattolica all’interno della giunta. A rappresentare questa sensibilità in consiglio comunale è Francesco Biguzzi accanto all’assessora alle Politiche per la famiglia Carmelina Labruzzo. Consigliere Biguzzi, come si caratterizza la presenza dei Popolari in giunta? "Non siamo in giunta per occupare uno spazio politico, ma per portare una precisa visione antropologica fondata sui principi dell’ economia civile e della dottrina sociale: centralità della persona, sussidiarietà, coesione sociale e valorizzazione del lavoro". Quali le priorità della vostra azione amministrativa? "Il nostro impegno si concentra sul benessere delle famiglie, sulla tutela delle fragilità sociali e ambientali e sul sostegno a un’economia territoriale inclusiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Popolari per Cesena : "Centralità della persona"

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