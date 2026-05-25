La prima enciclica di Leone XIV | centralità della persona davanti alla sfida dell’AI

Centralità e dignità della persona umana. Di fronte ai problemi gravi (e nuovi) dei nostri tempi, va promossa la dignità del lavoro, la verità, ma anche la giustizia e la pace, coltivando un sano realismo con una visione di lungo respiro, promuovendo la cultura dell’incontro. La prima enciclica di Leone XIV, Magnifica humanitas, è certamente il “manifesto” del suo pontificato, con l’urgenza di avere un approccio umano, appunto, verso l’ intelligenza artificiale, una delle principali sfide dell’epoca contemporanea. Le prime righe danno uno spaccato del pensiero papale: «La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l’umanità abitano insieme». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Papa Leone XIV: prima enciclica sullIA e storico viaggio in Francia

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