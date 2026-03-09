La presentazione della candidatura di Luca Paolorossi a presidente della Provincia | Cambiare passo e restituire centralità all’Ente

È stata annunciata la candidatura di Luca Paolorossi a presidente della Provincia di Ancona. L’obiettivo dichiarato è quello di riaccendere l’attenzione sull’Ente, che negli ultimi anni ha mostrato segni di stagnazione e problemi gestionali. La proposta mira a rafforzare le funzioni politiche e amministrative della Provincia, con l’intento di cambiare passo e ridare centralità a questa istituzione.

ANCONA – Restituire alla Provincia di Ancona un ruolo politico e amministrativo centrale, superando anni di immobilismo e inefficienze. È questo l’obiettivo del programma con cui Luca Paolorossi, candidato del centrodestra alla presidenza della Provincia di Ancona, si presenta agli amministratori del territorio. Tra i punti principali del programma figurano innanzitutto il recupero della centralità istituzionale della Provincia, con l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale lasciati indietro negli ultimi anni e il rafforzamento del ruolo di coordinamento tra i diversi livelli amministrativi. Altro capitolo centrale riguarda ambiente e gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Ufficiale, per la presidenza della Provincia di Ancona sarà Daniele Carnevali Vs Luca PaolorossiTutto su chi, come e quando votare, le fasce in cui sono suddivisi tutti i Comuni e la rerlativa ponderazione di ogni voto per millesimi ANCONA –...

Luca Paolorossi e la presidenza della Provincia di Ancona: «Non mi interessa la poltrona, ma i risultati per il territorio»ANCONA – Luca Paolorossi ha presentato ufficialmente oggi, lunedì 2 marzo 2026, alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana, la sua candidatura alla...

Paolorossi (sindaco di Filottrano) candidato presidente della Provincia di Ancona

Una selezione di notizie su Luca Paolorossi

Temi più discussi: Luca Paolorossi e la presidenza della Provincia di Ancona: Non mi interessa la poltrona, ma i risultati per il territorio; Provinciali, Paolorossi lancia la carica: Sfavoriti? Ce la giochiamo sui civici; Provincia di Ancona, il centrodestra candida Luca Paolorossi. On. Ciccioli: Coalizione unita; Artigiano della politica. Paolorossi a tutto gas: Aiutatemi ad aiutarvi. Io ci ho messo la faccia.

Luca Paolorossi: Cambiare passo e restituire centralità all’Ente ProvinciaPresentato il programma elettorale del candidato alla Presidenza della Provincia di Ancona Restituire alla Provincia di Ancona un ruolo politico e amministrativo centrale, superando anni di immobilism ... youtvrs.it

Luca Paolorossi e la presidenza della Provincia di Ancona: «Non mi interessa la poltrona, ma i risultati per il territorio»Il sindaco di Filottrano, sostenuto da tutti i partiti e le liste civiche di centrodestra, alla Mole Vanvitelliana ha spiegato i motivi per cui ha accettato di correre contro Daniele Carnevali ... anconatoday.it

Giovedì 5 marzo su Tv Centro Marche andrà in onda “Focus: Province, si vota”. Fabio Girolimetti in studio intervista Daniele Carnevali, Sindaco di Polverigi, Candidato del Centrosinistra e Luca Paolorossi, Sindaco di Filottrano, Candidato del Centrodestra. - facebook.com facebook

Luca Paolorossi e la presidenza della Provincia di Ancona: «Non mi interessa la poltrona, ma i risultati per il territorio» x.com