I nuovi vertici di Ferretti mandano messaggi rassicuranti e incontrano sindaco e Norberto Ferretti

I nuovi vertici di Ferretti, controllata dal gruppo cinese Weichai, hanno incontrato il sindaco e Norberto Ferretti. La comunicazione ufficiale sottolinea il rafforzamento del radicamento dell’azienda in Italia. La riunione si è concentrata sulla presenza e sull’impegno dell’azienda nel territorio, confermando la continuità delle attività e delle relazioni locali. Weichai mantiene la sua partecipazione nel consiglio di amministrazione di Ferretti, che si occupa di produzione di yacht di lusso.

Messaggi rassicuranti sul radicamento di Ferretti in Italia. Sono quelli che arrivano da una doppia mossa della nuova dirigenza cinese che fa capo al gruppo industriale Weichai, che come è noto è uscita confermata nel nuovo consiglio di amministrazione del gruppo specializzato in yacht, un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli 80 anni di Ferretti. Norberto, la storia del fondatore rivive in un museo privatoIn occasione del suo ottantesimo compleanno, si è inaugurato un museo privato dedicato alla vita e alla carriera di Norberto Ferretti, fondatore del...

Leggi anche: DICHIARAZIONE DI FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING S.p.A. IN MERITO AI RECENTI COMMENTI DEI MEDIA E DEGLI ANALISTI SU FERRETTI GROUP

Si parla di: Ferretti Group, riunito il nuovo CdA. Conti in chiaroscuro (Usa e Oriente in calo), Anastassov tranquillo: Avanti con realismo.

Ferretti Group, le prime parole di Anastassov e Tan Ning dopo il nuovo assetto al verticeDopo il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, Ferretti Group affida la guida operativa a Stassi Anastassov, mentre Tan Ning resta alla presidenza. Nelle prime dichiarazioni ufficiali della nuova g ... pressmare.it

I nuovi vertici delle partecipate pubbliche, chi parte e chi restaCingolani via da Leonardo tra le polemiche, il nuovo AD sarà Lorenzo Mariani. Confermati De Scalzi all'ENI e Cattaneo all'Enel, De Blasio a capo dell'Enav Il governo ha deliberato: uscite le nomine al ... rainews.it