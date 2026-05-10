Gli 80 anni di Ferretti Norberto la storia del fondatore rivive in un museo privato
In occasione del suo ottantesimo compleanno, si è inaugurato un museo privato dedicato alla vita e alla carriera di Norberto Ferretti, fondatore del noto marchio nautico. La struttura ospita oggetti e documenti che raccontano il percorso professionale, senza coinvolgere eventi recenti o figure pubbliche. Ferretti, ancora attivo nel settore, è ricordato per la sua creatività e l’energia che lo hanno portato a sviluppare un progetto che si distingue, questa volta, sul territorio.
La creatività e l’energia di Norberto Ferretti non si fermano, neanche oggi che compie 80 anni. E hanno prodotto qualcosa che, stavolta, non solca i mari ma si trova sulla terra ferma. Precisamente nella zona industriale di Misano Adriatico, in via Enzo Ferrari (casualità significativa). È il Museum NF Refitting inaugurato nel 2021, uno scrigno di ricordi di una vita coniugata in tanti episodi quali sono quelli vissuti dal fondatore dell’omonimo colosso della nautica. "Il museo nasce quasi per gioco nel dicembre 2020 da un’idea venutami in mente dopo la mia conclusione definitiva del rapporto con il gruppo che ho fondato per raccogliere la storia di una vita, un modo per lasciare qualcosa di quello che ho fatto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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