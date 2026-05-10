Gli 80 anni di Ferretti Norberto la storia del fondatore rivive in un museo privato

In occasione del suo ottantesimo compleanno, si è inaugurato un museo privato dedicato alla vita e alla carriera di Norberto Ferretti, fondatore del noto marchio nautico. La struttura ospita oggetti e documenti che raccontano il percorso professionale, senza coinvolgere eventi recenti o figure pubbliche. Ferretti, ancora attivo nel settore, è ricordato per la sua creatività e l’energia che lo hanno portato a sviluppare un progetto che si distingue, questa volta, sul territorio.

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