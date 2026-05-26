Il Milan del futuro dipende da Zlatan Ibrahimovic, che possiede quote in RedBird e gode della fiducia del presidente. Non è un dipendente del club, ma la sua influenza si estende attraverso la partecipazione azionaria. L'allenatore e le strategie sono stati rivisti, con l'obiettivo di integrare il contributo del giocatore. La presenza di Ibrahimovic rappresenta un elemento chiave nel progetto di sviluppo della squadra.

E alla fine resta Ibra. O meglio, Zlatan Ibrahimovic non è da considerare un dirigente del Milan, ma un socio e un partner di RedBird, quindi non va o resta, è ben oltre questi discorsi. Gerry Cardinale lo ha scelto quando lo svedese chiuse la carriera da calciatore, coinvolgendolo nel progetto in un modo singolare, cioè offrendogli delle quote del fondo americano di cui è proprietario. Una proposta che era stata fatta a suo tempo pure a Paolo Maldini, ma senza successo. Maldini disse "no grazie", Ibra rispose "sì volentieri" e iniziò la sua nuova avventura al fianco di Cardinale, rendendosi disponibile a imparare e crescere come manager, a differenza di Paolo che venne allontanato dal Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I nuovi dirigenti, l'allenatore, le strategie: perché il Milan che verrà passa da Ibra

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