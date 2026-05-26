I nuovi biglietti elettronici di Amt sono troppo difficili da timbrare? Arrivano i tutor a bordo

L'azienda di trasporto pubblico e le associazioni dei consumatori hanno deciso di intervenire per assistere i passeggeri nell'uso delle nuove timbratrici elettroniche. Questa iniziativa prevede la presenza di tutor a bordo dei mezzi, con l’obiettivo di facilitare la comprensione del procedimento di timbratura. La novità ha generato confusione, in particolare tra gli anziani, riguardo alle modalità di utilizzo.

Amt e le associazioni dei consumatori uniscono le forze per aiutare i cittadini a usare le nuove timbratrici elettroniche sui mezzi, un'innovazione che spesso ha lasciato spiazzati i passeggeri sull'utilizzo, soprattutto i più anziani. Da oggi 15 tutor digitali, formati da Amt, saranno a bordo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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