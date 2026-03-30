Il vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere ossessionato dagli UFO, affermando che non si tratta di alieni, ma di demoni, considerati esseri celestiali che compiono azioni strane e si aggirano nei cieli. Ha inoltre sottolineato come ciò che si vede nel cielo sia difficile da spiegare e si discosti dalle immaginarie astronavi o figure verdi tipiche della narrativa popolare.

Se vi aspettate omini verdi o astronavi ipertecnologiche, siete fuori strada. Per il vicepresidente degli Stati Uniti, il mistero che da decenni solca i cieli americani ha contorni decisamente più oscuri e teologici. “Non credo siano alieni. Penso siano demoni, ma questo è un discorso più lungo”. Con queste parole, JD Vance ha riaperto in modo dirompente uno dei dossier più complessi e affascinanti d’America, unendo i segreti militari alla dottrina spirituale. Intervistato dallo youtuber e commentatore politico di destra Benny Johnson nel podcast “Benny Show”, i l quarantunenne numero due della Casa Bianca ha confessato senza filtri la sua fascinazione per i fenomeni aerei non identificati (Uap). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - JD Vance: “Sono ossessionato dagli Ufo: non sono alieni, sono demoni. Sono esseri celesti che volano in giro, che fanno cose strane alle persone. Là fuori ci sono cose strane difficili da spiegare”

Articoli correlati

“Due anni da incubo, tutte le cose che potevano andare male sono andate male. In tanti sono spariti, Fedez? Mi sono sentita completamente abbandonata”: parla Chiara FerragniQuando in aula ha sentito pronunciare “articolo 531”, Chiara Ferragni non ha avuto dubbi su cosa stesse accadendo.

Cuesta: «Non sono io quello che deve spiegare cos’è il Napoli, ma sappiamo che ci sono spazi e opportunità»Carlos Cuesta, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Napoli.

Approfondimenti e contenuti su JD Vance Sono ossessionato dagli Ufo...

Temi più discussi: JD Vance 'ossessionato dagli Ufo. Sono demoni; Vance: Sono ossessionato dagli Ufo, gli alieni sono demoni; Vance ammette: Sono ossessionato dagli UFO, gli alieni sono demoni; Vance ammette, ossessionato dagli Ufo, gli alieni sono demoni.

Vance: Sono ossessionato dagli Ufo, gli alieni sono demoniIl vicepresidente americano JD Vance confessa di essere ossessionato dagli alieni. Sono demoni, fanno cose strane alle persone, ha detto. tgcom24.mediaset.it

Usa Vance ammette, «ossessionato dagli Ufo, gli alieni sono demoni»JD Vance è «ossessionato» dagli Ufo. Lo ha ammesso lo stesso vicepresidente intervenendo al podcast «Benny Show», durante il quale ha definito gli alieni «demoni». bluewin.ch

Il vicepresidente statunitense JD Vance, convertito cattolico e noto per le posizioni integraliste, ribadisce di essere «ossessionato» agli alieni, che ritiene accostabili ai «demoni». Intervistato da un podcast populista vicino al movimento Maga, The Benny Show - facebook.com facebook

Vance stupisce sugli Ufo: “Non sono alieni ma demoni”. Le sue parole fanno discutere x.com