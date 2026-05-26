Alle elezioni amministrative, i voti contrari al referendum sono arrivati anche da elettori di altri schieramenti rispetto al centrosinistra. I dati ufficiali indicano che non tutti i voti contro provengono da sostenitori del blocco di sinistra, evidenziando una partecipazione trasversale. Le percentuali di astensione e di voti contrari sono state distribuite tra diverse aree politiche, senza un’unica linea di indirizzo.

Dopo la vittoria del No al referendum costituzionale sulla magistratura, a marzo, era parso chiaro a molti osservatori e analisti che a determinare quel successo aveva contribuito in larga misura il voto di un’ampia parte di elettori che solo in parte si riconosceva nei partiti tradizionali del centrosinistra, e che aveva preferito spesso astenersi negli ultimi anni. La vittoria delle opposizioni, dunque, non sembrava da attribuire direttamente ai partiti di opposizione, quelli della coalizione chiamata “campo largo” (che tendenzialmente comprende PD, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva). Le elezioni amministrative di domenica e lunedì forniscono ora, per la prima volta, un primo dato concreto che consolida questa analisi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I No al referendum non erano tutti voti del centrosinistra

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IL NO DI PIF AL REFERENDUM: IL PONTE SULLO STRETTO DELLA GIUSTIZIA

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