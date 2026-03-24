Referendum non solo centrosinistra | da Forza Italia a Lega e Azione da quali partiti sono arrivati i voti per il No

Da ilsole24ore.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qual è la mappa degli elettori che il 22 e il 23 marzo hanno determinato la vittoria del No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia? Senza dubbio la stragrande maggioranza degli elettori di centrosinistra e, in particolare, del cosiddetto Campo largo è andata a votare contro la riforma. Ma non è mancato l’apporto anche di una parte di elettori del centrodestra, i cui partiti si erano schierati compattamente in favore della separazione delle carriere. L’85% degli elettori dei partiti del Campo largo - dice la rielaborazione fatta da Youtrend - è andata a votare per il No. Solo il 10% di essi si è astenuta e un risicato 5% è andata a votare per il sì (nonostante vari esponenti di centrosinistra si fossero schierati in favore della riforma). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

referendum non solo centrosinistra da forza italia a lega e azione da quali partiti sono arrivati i voti per il no
© Ilsole24ore.com - Referendum, non solo centrosinistra: da Forza Italia a Lega e Azione, da quali partiti sono arrivati i voti per il No

Articoli correlati

Quali partiti prendono più voti nei sondaggi politici: Lega di Salvini cala, campo largo si avvicinaVa male la Lega, il partito che registra il risultato peggiore nel nuovo sondaggio politico di Swg.

Referendum sulla Giustizia, da FdI e Lega a Pd e M5S: le posizioni dei partiti, cosa voteranno i leaderA cinquanta giorni dal referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, i partiti italiani si sono già ampiamente schierati per il Sì o per il No:...

Approfondimenti e contenuti su Forza Italia

Temi più discussi: Referendum, non solo centrosinistra: da Forza Italia a Lega e Azione, da quali partiti sono arrivati i voti per il No; Referendum, Renzi: L’incantesimo è finito e Meloni ora è nel bunker. Il centrosinistra ci creda; Referendum, a Urbino un centinaio di fuori sede chiedono di votare come rappresentanti di lista; Referendum: perché votare Sì.

forza italia referendum non solo centrosinistraAl referendum sulla giustizia vince il No, Meloni: «Rispetto la scelta degli italiani». Conte chiede le primarie, Schlein: «Sono pronta»Affluenza poco sotto al 60 per cento. Conte esulta, Renzi: «Meloni prenda atto del risultato». La premier: «Andiamo avanti per onorare il mandato» ... editorialedomani.it

forza italia referendum non solo centrosinistraReferendum, la vittoria del No: la prima battuta d'arresto di Meloni, lo spartiacque del centrosinistra verso le politiche 2027. L'analisi del votoPunto primo, banale: vince il No, quindi vince tutto quel mondo che si oppone a Meloni e al centrodestra. Fino a qui, l'analisi del voto sarebbe fin troppo semplice. ilmessaggero.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.