La vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia non è soltanto il risultato della compattezza del centrosinistra, ma il prodotto di una trasversalità elettorale che ha attraversato anche il centrodestra e l’area centrista. I dati mostrano infatti come una quota significativa di elettori, pur appartenendo a schieramenti ufficialmente favorevoli alla riforma, abbia scelto di votare contro o di non partecipare, contribuendo in modo decisivo all’esito finale. Il peso del dissenso nel centrodestra. Se il Campo largo si è dimostrato altamente compatto – con circa l’ 85% degli elettori schierati per il No – nel centrodestra emergono crepe significative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum, il “No” va oltre il centrosinistra: decisivi i voti in fuga da centrodestra e centristi

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