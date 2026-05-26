I mostri li crea l’America | Walt e Mearsheimer annientano Pompeo e Nuland sulle guerre degli Usa

Notizia in breve

Il 20 maggio, durante il Munk Debate di Toronto, si è svolto uno scontro tra due schieramenti sulle politiche estere degli Stati Uniti. Da un lato, i relatori hanno sostenuto che gli Stati Uniti siano responsabili di aver creato “mostri” attraverso le proprie azioni militari e diplomatiche. Dall’altro, figure come Pompeo e Nuland hanno difeso le scelte americane, opponendosi alle critiche e alle accuse di coinvolgimento in conflitti globali.