I mostri li crea l’America | Walt e Mearsheimer annientano Pompeo e Nuland sulle guerre degli Usa
Il 20 maggio, durante il Munk Debate di Toronto, si è svolto uno scontro tra due schieramenti sulle politiche estere degli Stati Uniti. Da un lato, i relatori hanno sostenuto che gli Stati Uniti siano responsabili di aver creato “mostri” attraverso le proprie azioni militari e diplomatiche. Dall’altro, figure come Pompeo e Nuland hanno difeso le scelte americane, opponendosi alle critiche e alle accuse di coinvolgimento in conflitti globali.
Il 20 maggio scorso, sul palco del Munk Debate di Toronto, si è consumato uno scontro a tutto campo tra due visioni opposte non solo della politica estera Usa ma del mondo. Di fronte a una platea gremita e a migliaia di spettatori in streaming, l’ex Segretario di Stato Mike Pompeo e l’ex vice Segretario di Stato Victoria Nuland – due dei più noti «falchi» della politica estera statunitense – sono stati letteralmente fatti a pezzi dai professori John Mearsheimer (Università di Chicago) e Stephen Walt (Harvard Kennedy School). Il verdetto del pubblico è stato impietoso: 56% contro 44% per la mozione sostenuta dai due accademici, che chiedeva di riscoprire il monito di John Quincy Adams: «L’America non vada all’estero in cerca di mostri da distruggere». 🔗 Leggi su It.insideover.com
: Who Creates What Pompeo & Mersheimer Know Best
Notizie e thread social correlati
America?s Cup, a sorpresa rispunta il team degli Usa: «L?iscrizione al fotofinish»Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di una possibile partecipazione di un team statunitense all'America's Cup, dopo settimane di incertezza.
Stephen Walt (Harvard): “La Israel Lobby ha spinto gli USA verso la guerra con l’Iran”Uno studioso di Harvard sostiene che la lobby israeliana abbia influenzato le decisioni degli Stati Uniti portando verso un possibile conflitto con...