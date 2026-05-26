I mostri li crea l’America | Walt e Mearsheimer annientano Pompeo e Nuland sulle guerre degli Usa

Da it.insideover.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 20 maggio, durante il Munk Debate di Toronto, si è svolto uno scontro tra due schieramenti sulle politiche estere degli Stati Uniti. Da un lato, i relatori hanno sostenuto che gli Stati Uniti siano responsabili di aver creato “mostri” attraverso le proprie azioni militari e diplomatiche. Dall’altro, figure come Pompeo e Nuland hanno difeso le scelte americane, opponendosi alle critiche e alle accuse di coinvolgimento in conflitti globali.

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Il 20 maggio scorso, sul palco del  Munk Debate  di Toronto, si è consumato uno scontro a tutto campo tra due visioni opposte non solo della politica estera Usa ma del mondo. Di fronte a una platea gremita e a migliaia di spettatori in streaming, l’ex Segretario di Stato  Mike Pompeo  e l’ex vice Segretario di Stato  Victoria Nuland  – due dei più noti «falchi» della politica estera statunitense – sono stati letteralmente fatti a pezzi dai professori  John Mearsheimer  (Università di Chicago) e  Stephen Walt  (Harvard Kennedy School). Il verdetto del pubblico è stato impietoso:  56% contro 44%  per la mozione sostenuta dai due accademici, che chiedeva di riscoprire il monito di John Quincy Adams: «L’America non vada all’estero in cerca di mostri da distruggere». 🔗 Leggi su It.insideover.com

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