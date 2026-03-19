Stephen Walt Harvard | La Israel Lobby ha spinto gli USA verso la guerra con l’Iran

Uno studioso di Harvard sostiene che la lobby israeliana abbia influenzato le decisioni degli Stati Uniti portando verso un possibile conflitto con l’Iran. La guerra in Iran prosegue tra ostacoli imprevisti e spese in aumento, mentre il dibattito pubblico negli Stati Uniti si concentra su chi abbia effettivamente spinto Washington in questa direzione. La discussione si focalizza sulle responsabilità politiche e sulle influenze esterne.

Mentre la guerra in Iran si trascina tra difficoltà impreviste e costi crescenti, negli Stati Uniti si alza il dibattito su chi abbia realmente spinto Washington verso questo nuovo conflitto mediorientale. A porre la questione con la consueta franchezza è Stephen M. Walt, professore di Relazioni internazionali alla Harvard University e columnist della rivista Foreign Policy. In un articolo pubblicato nelle scorse ore, Walt – coautore insieme a John J. Mearsheimer dell’Università di Chicago del celebre saggio del 2007 The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy – attribuisce una responsabilità specifica alla medesima lobby nell’aver trascinato Washington in guerra contro Teheran. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Stephen Walt (Harvard): “La Israel Lobby ha spinto gli USA verso la guerra con l’Iran” Articoli correlati Il ’Circolo Matteotti’. La guerra Usa-Israel-Iran, un momento per riflettereOggi alle 17, nella sede dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, in vicolo Santo Spirito 11, prenderà il via un nuovo ciclo di incontri di... Leggi anche: Usa, il capo dell’Antiterrorismo si dimette: “Guerra all’Iran voluta dalla lobby di Israele”