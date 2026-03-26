Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di una possibile partecipazione di un team statunitense all'America's Cup, dopo settimane di incertezza. La società avrebbe presentato l’iscrizione all’ultimo momento, proprio prima della scadenza prevista. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori, considerando che fino a poco tempo fa non vi erano segnali di una loro presenza alla prossima edizione della competizione.

La suggestione è forte ed è più di un rumors. Arrivano gli americani. O, per essere più precisi, radiobanchina punta su una nuova sfida a stelle e strisce che arricchirà il campo dei partecipanti alla 38ª America’s Cup, in programma nel golfo di Napoli. Al centro dell’operazione c’è Karel Komárek, multimiliardario ceco pronto a entrare ufficialmente nel mondo della Coppa con un progetto che ormai i più definiscono essere stato messo nero su bianco. Secondo le indiscrezioni più accreditate, il New York Yacht Club avrebbe accolto Komárek tra i propri membri, passaggio chiave per strutturare una sfida credibile e competitiva. Il dossier Il dossier sarebbe stato definito negli ultimi giorni, con l’obiettivo di formalizzare l’iscrizione entro il 31 marzo, termine ultimo fissato da American Cup Partnership. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America?s Cup, a sorpresa rispunta il team degli Usa: «L?iscrizione al fotofinish»

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