Durante i suoi quasi 40 minuti quotidiani sul tapis roulant, l’ascolto di podcast femministi italiani rappresenta un momento di grande coinvolgimento. La persona ascolta contenuti che affrontano tematiche di genere, diritti e uguaglianza, concentrandosi su episodi recenti e approfondimenti specifici. La routine quotidiana si trasforma così in un’occasione di ascolto attento e di informazione, con un ritmo che si inserisce nel suo tempo di allenamento.

Uno dei momenti in cui mi diletto maggiormente nell’ ascolto dei podcast è, senza dubbio, quello in cui sudo di più: i miei 40 minuti (quasi) giornalieri di tapis roulant. Ma c’è anche la variante estiva: la passeggiata al parco, immersa nel verde e nelle mie cuffie. A farmi compagnia, certamente, vi sono soprattutto i podcast femministi, i quali, mentre cammino, mi nutrono di punti di vista, nozioni e incazzature nuove. E, spesso, accelerano la mia camminata, dandole il giusto ritmo. Ma quali sono i migliori podcast femministi italiani? E come sceglierli, in base ai temi trattati e al tono di voce utilizzato? Ecco una cernita dei più apprezzati. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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