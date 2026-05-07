Negli ultimi anni i podcast italiani hanno registrato una crescita significativa, attirando un pubblico sempre più ampio e creando numerose produzioni di varia natura. Tuttavia, negli ultimi tempi si nota una diminuzione dell’entusiasmo iniziale, con meno nuovi ascolti e una stabilizzazione nel numero di produzioni attive. Mentre alcuni podcast continuano a mantenere un buon livello di ascolti, altri hanno registrato cali e hanno ridotto le pubblicazioni.

Negli ultimi anni i podcast sono cresciuti molto e sono cambiati radicalmente. Raccontati a lungo come uno spazio più lento, intimo e libero rispetto alla tv e ai social network, oggi sono molte cose diverse: audio, video, clip, talk show, branded content, true crime, prodotti giornalistici, intrattenimento, contenuti per video verticali. In questa puntata di Wilson guardiamo dietro le quinte per capire come funziona l’offerta di podcast che abbiamo attorno: e quindi come si misura il pubblico dei podcast, quali soldi li tengono in piedi, se i video si sono mangiati i podcast, cosa cambia l’intelligenza artificiale. E perché, alla fine, la...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa è successo ai podcast italiani

3 trucchi per parlare come gli italiani

Notizie correlate

Alex Schwazer preso di mira dai giudici ai Campionati Italiani: cosa è successo e il piazzamento finaleAlex Schwazer era tra i protagonisti più attesi ai Campionati Italiani della mezza maratona di marcia, la nuova distanza che sarà protagonista anche...

Giulia Salemi e Alba Parietti, scontro shock nel podcast: cosa è successo davvero!Giulia Salemi e Alba Parietti infiammano Non Lo Faccio X Moda con un faccia a faccia esplosivo: sfuriata reale o scena preparata? Ecco cosa è...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Perché ChatGPT Codex parla di goblin, cosa è successo davvero; Perché Greenpeace si è unita alla Global Sumud Flotilla per portare aiuti a Gaza e cosa è successo; Nicole Minetti, la grazia ora è un caso. Chi è l’ex igienista dentale entrata in politica; Met Gala 2026, ecco cosa è successo tra Bad Bunny, Katy Perry e Lady Bezos.

Un agente AI impazzito fa un pasticcio in casa Meta, ecco cosa è successoLa sequenza degli eventi, ricostruita da TechCrunch, è semplice nei meccanismi e complessa nelle implicazioni. Un dipendente ha chiesto consiglio tecnico a un agente AI interno. L'agente ha fornito ... tomshw.it

Meta e l’AI fuori controllo: cosa è successo davvero e perché contaUn test interno di Meta su un agente di intelligenza artificiale ha fatto scattare un allarme di sicurezza, riaprendo una domanda che finora era rimasta teorica: cosa succede quando un sistema ... webnews.it

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi Le previsioni delle stelle con l' #oroscopo del tuo segno zodiacale. x.com

Avete fatto un giorno di tutoraggio con il centro per l'impiego Di cosa si tratta e cosa si fa - facebook.com facebook