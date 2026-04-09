Durante la notte, l'aviazione israeliana ha condotto 21 raid aerei in alcuni villaggi del distretto di Bint Jbeil, nel Libano meridionale, secondo quanto riportato dall'emittente libanese Al-Mayadeen, affiliata a Hezbollah. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o danni causati dagli attacchi. La notizia si aggiunge a una serie di operazioni militari nella regione, senza commenti ufficiali da parte delle parti coinvolte.

L'emittente libanese Al-Mayadeen, affiliata a Hezbollah, ha riferito che l'aviazione israeliana ha effettuato 21 raid aerei durante la notte in alcuni villaggi del distretto di Bint Jbeil, nel Libano meridionale. Lo riporta il media israeliano Ynet. Un ulteriore attacco è stato segnalato sul ponte di Al-Qasmiyah, sempre nel Libano meridionale, e un altro a Dahieh, Beirut. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Media, oltre 20 raid aerei israeliani nel Libano meridionale durante la notte

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