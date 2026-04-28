Oggi 28 aprile Rajwa di Giordania compie 32 anni e sta diventando la nuova star di corte Il messaggio d' amore del principe Leggi Amicait

Il 28 aprile, Rajwa di Giordania ha compiuto 32 anni, attirando l’attenzione come nuova figura di rilievo all’interno della corte. La principessa, conosciuta per la sua discrezione, si è sempre mantenuta lontana dai riflettori, accompagnando il principe Hussein e i genitori del marito senza mai cercare l’attenzione pubblica. La sua presenza è diventata più visibile negli ultimi tempi, segnando un passo importante nel suo ruolo ufficiale.

È entrata nella corte di Giordania in punta di piedi. Senza mai mostrarsi troppo in pubblico, sempre un passo indietro al principe Hussein e ai futuri suoceri, re Abdallah e la regina Rania. Il tempo, però, le ha dato ragione. E adesso la principessa Rajwa di Giordania si sta prendendo la sua rivincita. Rajwa, la nuova star della corte di Giordania. Oggi, 28 aprile, Rajwa di Giordania compie 32 anni. Un compleanno non a cifra tonda ma che la principessa ricorderà come uno di quelli in cui ha iniziato a farsi notare. Dai sudditi e dal mondo. Lei, giovane saudita discendente da una famiglia di sceicchi, fino al 2023 praticamente sconosciuta ai più.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Oggi 28 aprile Rajwa di Giordania compie 32 anni e sta diventando la nuova star di corte. Il messaggio d'amore del principe. Leggi Amica.it Notizie correlate Leggi anche: Il 23 aprile il principe Louis compie 8 anni. Da corte arriva una nuova foto. Ha messo la testa a posto. O forse no Leggi anche: La Corte costituzionale compie 70 anni: il valore irrinunciabile del nostro giudice delle leggi