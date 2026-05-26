I licenziamenti ai Cantieri dello Stretto Fiom Cgil | L' azienda diserta l' incontro
Tredici operai licenziati ai Cantieri dello Stretto. L’azienda non si è presentata all’incontro convocato dall’Authority, come comunicato dalla Fiom Cgil. La sigla sindacale annuncia una nuova mobilitazione.
Resta caldo il clima legato ai licenziamenti dei tredici operai dei Cantieri Navali dello Stretto. L'azienda ha disertato l'incontro convocato dal presidente dell'Authority Ciccio Rizzo, così come reso noto dalla Fiom Cgil che annuncia una nuova mobilitazione."L'assenza dei vertici aziendali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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