Sciopero ai Cantieri navali dello Stretto Fiom | Licenziamenti ingiustificati serve responsabilità sociale
Venerdì 15 maggio si terrà uno sciopero ai Cantieri navali dello Stretto, organizzato dalla Fiom-Cgil. La protesta riguarda i licenziamenti annunciati dalla società del gruppo Caronte & Tourist. La Fiom ha definito ingiustificati i licenziamenti e ha richiesto maggiore responsabilità sociale da parte dell’azienda. La giornata di sciopero coinvolgerà i lavoratori delle maestranze dei cantieri e si svolgerà in modo da evidenziare la protesta contro le decisioni dell’impresa.
Nuova tensione sul fronte occupazionale ai Cantieri navali dello Stretto, dove la Fiom-Cgil annuncia per venerdì 15 maggio una giornata di sciopero contro i licenziamenti comunicati dalla società del gruppo Caronte & Tourist.Al centro della protesta ci sono 13 provvedimenti di licenziamento.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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