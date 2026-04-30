FOTOGRAFIA EUROPEA 2026 FANTASMI DEL QUOTIDIANO

Dal 30 aprile, a Reggio Emilia, riprende il festival internazionale Fotografia Europea, giunto alla sua edizione del 2026. L’evento è promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia, con il supporto della Regione Emilia-Romagna. La manifestazione si propone di mettere in mostra opere fotografiche provenienti da diverse parti d’Europa, con un’attenzione particolare ai temi legati alla quotidianità e alle sue sfumature.

Dal 30 aprile torna a Reggio Emilia FOTOGRAFIA EUROPEA, il festival internazionale promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia, con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Questa XXI edizione è dedicata ai “Fantasmi del quotidiano”, intesi come tracce che permangono oltre l’apparenza: pensieri, presenze, segni che insistono nella memoria e continuano a generare nuove visioni. Quali sono i fantasmi che incontriamo tutti i giorni? Non sono spettri ma ricordi, paure, fantasmi che possono essere cacciati con la luce di un’idea, oppure ascoltati per capire che cosa hanno da dirci. Sono un ricordo che non vuole farsi passato, una paura vestita da mistero, una presenza fatta di assenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - FOTOGRAFIA EUROPEA 2026, FANTASMI DEL QUOTIDIANO Fotografia Europea 2026 - Fantasmi del quotidiano Notizie correlate Fotografia Europea 2026: un viaggio oltre l’apparenza nei luoghi della memoria e dell’assenzaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Busto Arsizio: Boragno tra fotografia d’autore, miti ancestrali e riflessioni sul quotidiano a febbraio.Busto Arsizio: La Galleria Boragno celebra un febbraio all’insegna di arte, mito e filosofia La Galleria Boragno di Busto Arsizio si prepara ad... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fotografia Europea 2026: i fantasmi del quotidiano abitano Reggio Emilia; I fantasmi del presente di Fotografia Europea 2026; Fotografia Europea 2026: a Reggio Emilia arrivano i Fantasmi del Quotidiano; La XXI edizione di Fotografia Europea riflette sui Fantasmi del quotidiano. Fotografia Europea 2026, i fantasmi del quotidiano abitano la contemporaneitàLa XXI edizione del festival si dirama nella città e dedica le sue mostre ai fantasmi. Gli spazi del Circuito OFF accolgono mostre di grandi fotografi e di giovani esordient ... insideart.eu A Reggio Emilia torna la grande rassegna Fotografia Europea. Programma, appuntamenti, centinaia di mostre diffuseTorna la rassegna fotografica diffusa dal 30 aprile al 14 giugno 2026: il tema scelto per questa edizione è Fantasmi del quotidiano ... artribune.com Dal 30 aprile al 14 giugno, a Reggio Emilia, la nuova edizione di FOTOGRAFIA EUROPEA - Reggio Emilia dedicata ai "Fantasmi del Quotidiano". - facebook.com facebook ·· Gallerie 13 Kazuaki Koseki – Summer Fairies Fotografia Europea 2026 Circuito OFF 2026.4.30 – 5.30 x.com