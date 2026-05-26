I New York Knicks hanno vinto la serie di Eastern Conference contro i Cleveland Cavaliers con un punteggio complessivo di 4-0, battendoli 130-93 nell'ultima partita. È la prima volta dal 1999 che i Knicks raggiungono le finali NBA. I tifosi hanno festeggiato intensamente, paragonando l'evento a quello del 1999. La squadra si prepara ora alla fase finale del campionato.

2026-05-26 10:08:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I New York Knicks mantennero il loro incredibile slancio battendo i Cleveland Cavaliers 130-93, vincendo la Eastern Conference con un netto 4-0 e tornando alle finali NBA per la prima volta dal 1999. I Knicks erano troppo bravi per una squadra di Cleveland che non credeva di poter organizzare una rimonta e furono le voci di New York a echeggiare nella Rocket Arena verso la fine di un’altra gara unilaterale. New York ora attende la vincente della finale della Western Conference tra San Antonio e Oklahoma City, pareggiata 2-2. Anche con Jalen Brunson non al suo meglio, con 15 punti e cinque assist, la squadra in trasferta ha raggiunto l’undicesima vittoria consecutiva agli spareggi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I fan dei Knicks festeggiano come se fosse il 1999 dopo aver trascinato i Cavaliers alle finali NBA

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