Nba Playoff 2026 storica rimonta dei Knicks contro i Cavaliers

Nella prima partita delle finali della Eastern Conference di NBA, i New York Knicks hanno conquistato una vittoria storica contro i Cleveland Cavaliers al Madison Square Garden. Dopo essere stati sotto di 22 punti a otto minuti dalla fine, i Knicks sono riusciti a recuperare e a superare gli avversari al termine dei tempi supplementari con il punteggio di 115-104. La partita ha visto una rimonta significativa e un risultato inatteso in un match molto combattuto.

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