Nba Playoff 2026 storica rimonta dei Knicks contro i Cavaliers
Nella prima partita delle finali della Eastern Conference di NBA, i New York Knicks hanno conquistato una vittoria storica contro i Cleveland Cavaliers al Madison Square Garden. Dopo essere stati sotto di 22 punti a otto minuti dalla fine, i Knicks sono riusciti a recuperare e a superare gli avversari al termine dei tempi supplementari con il punteggio di 115-104. La partita ha visto una rimonta significativa e un risultato inatteso in un match molto combattuto.
Nella finale Playoff di Eastern Conference di Nba, storica rimonta in gara 1 dei New York Knicks che ribaltano i Cleveland Cavaliers al Madison Square Garden all’overtime 115-104 dopo essere stati sotto di 22 punti a otto minuti dalla fine. Si tratta del recupero più ampio dal 1997 in una finale di Conference per quanto riguarda l’ultimo quarto con un parziale, negli ultimi 7’52”, di 44-11. Protagonista Jalen Brunson autore di 38 punti. Intero quintetto in doppia cifra con Karl-Anthony Towns che firma un 13+13. Per i Cavaliers 29 punti di Donovan Mitchell con Evan Mobley a quota 15 punti e 14 rimbalzi. NEW YORK WENT ON A 44-11 RUN TO COMPLETE A 22-POINT COMEBACK WIN IN GAME 1? DOWN 22 WITH UNDER 8 TO PLAY IN Q4. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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