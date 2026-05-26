I commercianti stranieri del centro scendono in strada per chiedere più sicurezza

Da ilpescara.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I commercianti stranieri del centro hanno manifestato, sfilando in strada con il coro di “basta violenza”. La protesta è stata organizzata per chiedere un aumento della sicurezza nelle aree commerciali, dopo episodi di violenza che coinvolgono attività e persone del quartiere. La mobilitazione si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno attraversato le vie principali del centro. La richiesta di maggiori controlli è stata portata avanti con cartelli e slogan.

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Al grido di “basta violenza”, i commercianti stranieri che hanno le loro attività in centro sono scesi in strada per chiedere più sicurezza. Anche loro, denunciano, sarebbero stati vittime di furti e aggressioni. I controlli nel quadrilatero centrale della città che arriva in quella piazza Santa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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