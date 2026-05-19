San Jacopino i residenti scendono in piazza per chiedere sicurezza | Coltelli e risse all’ordine del giorno

In un quartiere di Firenze, i residenti hanno deciso di manifestare per chiedere interventi sulla sicurezza. Nelle ultime settimane si sono verificati episodi di violenza, tra cui un'aggressione con coltelli in un supermercato e scontri tra gruppi rivali. Le tensioni si sono accentuate nel giardino di via Galliano, dove si sono verificati diversi episodi di risse e comportamenti minacciosi. La protesta è stata organizzata per attirare l’attenzione su questi problemi e chiedere un intervento immediato.

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Firenze, 19 maggio 2026 – Coltelli branditi in un supermercato, risse tra gruppi rivali, tensioni continue nel giardino di via Galliano e residenti esasperati. Dopo l’ennesima giornata ad alta tensione a San Jacopino, il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino annuncia un nuovo presidio pubblico per la sicurezza in programma sabato 23 maggio alle 15 davanti al famigerato giardinetto di via Galliano, ritrovo da mesi e mesi di balordi di ogni tipo. A lanciare l’appello è il presidente del comitato, Simone Gianfaldoni, che parla di una situazione “ormai fuori controllo” e invita cittadini e commercianti a partecipare senza simboli politici: “ Non portate bandiere o vessilli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Jacopino, i residenti scendono in piazza per chiedere sicurezza: “Coltelli e risse all’ordine del giorno” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Jacopino torna in piazza per chiedere sicurezza: “Ora basta, qui non si vive più”Firenze, 5 marzo 2026 – Torna in piazza il rione di San Jacopino per chiedere ancora una volta sicurezza. Sicurezza, corteo dei residenti a San Jacopino: "Basta spaccio e spaccate"Firenze, 7 marzo 2026 – Quasi duecento persone sono scese in strada oggi pomeriggio per chiedere più sicurezza nel quartiere di San Jacopino. @Viminale @Piantedosim il quartiere uno centro storico san Jacopino #firenze chiede aiuto basta paura le istruzioni non ascoltano i cittadini esasperati Un quartiere in mano alla microcriminalità balordi spacciatori x.com San Jacopino, palazzo ostaggio per ore di una baby gang reddit San Jacopino: bivacchi, scippi e spaccate. Residenti esasperati: Qualcuno intervengaFirenze, 7 luglio 2025 – Uno spettacolo indecoroso. Sono sempre più arrabbiati gli abitanti di San Jacopino. Dopo i bivacchi alcolici del fine settimana, in piazza lo sporco si accumula, tra ... lanazione.it Firenze, ancora spaccate in San Jacopino: colpito il negozio di caffé. I residenti: incontro urgente con assessore, prefetta e questoreÈ la goccia che fa traboccare il vaso. O se preferite: la spaccata che ha mandato definitivamente in frantumi la pazienza di residenti e commercianti. L’ennesima vetrina in pezzi a San Jacopino è ... corrierefiorentino.corriere.it