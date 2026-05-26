i cittadini si confrontano in una mostra

Notizia in breve

È stata inaugurata una mostra dedicata ai nuovi cittadini, stranieri e non, che mira a favorire l'incontro e il confronto tra le persone. L'iniziativa si propone di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso l'esposizione di opere e testimonianze. L'obiettivo è creare uno spazio di dialogo e conoscenza tra i partecipanti, promuovendo l'integrazione e l'interazione tra i diversi gruppi presenti.