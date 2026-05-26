I cittadini si confrontano in una mostra
È stata inaugurata una mostra dedicata ai nuovi cittadini, stranieri e non, che mira a favorire l'incontro e il confronto tra le persone. L'iniziativa si propone di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso l'esposizione di opere e testimonianze. L'obiettivo è creare uno spazio di dialogo e conoscenza tra i partecipanti, promuovendo l'integrazione e l'interazione tra i diversi gruppi presenti.
Un progetto culturale che mette al centro i nuovi cittadini, stranieri e non, per conoscersi, confrontarsi e stringere relazioni in grado di rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità. E’ la ratio della mostra fotografica " Nuovi legami. Riconoscersi al museo da abitanti a cittadini " in programma da domani al 21 giugno su iniziativa del Sistema museale del Valdarno, nell’ambito delle numerose iniziative programmate nella valle per celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. L’esposizione, allestita nelle due sedi delle sezioni dei Soci Coop di Montevarchi e di San Giovanni, "si inserisce perfettamente nello spirito della ricorrenza – spiegano i promotori - offrendo uno sguardo concreto su come la cultura possa trasformare il concetto stesso di cittadinanza". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Street Interviews From Iran Western Media Wont Show
Notizie e thread social correlati
La Rocca Sforzesca di Imola si mostra ai cittadini: cantiere ‘aperto’ a 180 visitatoriLa Rocca Sforzesca di Imola apre le sue porte ai visitatori, che possono accedere a un cantiere con circa 180 persone presenti.
Referendum giustizia: esperti e giovani si confrontanoMartedì 17 marzo alle 21:00, presso la Biblioteca Civica di Castellanza, si terrà un dibattito sul referendum sulla giustizia.
Temi più discussi: I cittadini si confrontano in una mostra; Next Stop Bruxelles; Cesena, cittadini e tecnici si confrontano sulla circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra GALLERY; Crisi di Conerobus, il Comitato utenti Tpl chiede ufficialmente di far parte del tavolo di confronto in corso.
Cesena, cittadini e tecnici si confrontano sulla circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra GALLERY facebook
Ieri ho partecipato a Palmi (RC) a Nova - Parola all’Italia. Cittadini che discutono, si confrontano e costruiscono. Niente palco, niente persone chiamate soltanto ad ascoltare. Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di partecipare in prima persona, Operativi p x.com
I paesi più visitati d'Europa reddit
Confronto Elettorale a Macerata: Parcaroli Difende il Mandato, Opposizione Critica su Ospedale e Dialogo con i CittadiniClima elettorale acceso a Macerata per il primo confronto pubblico tra i cinque candidati sindaco, organizzato dal Resto del Carlino. Il sindaco uscente Sandro Parcaroli (centrodestra) ha difeso il ma ... ilrestodelcarlino.it
Comunali a Macerata, i candidati under 30 si confrontano con i coetaneiDue appuntamenti per avvicinare i cittadini, soprattutto quelli più giovani, alle elezioni comunali di Macerata del 24-25 maggio. Il giornale locale online Cronache Maceratesi e Next-Gen, associazione ... ansa.it