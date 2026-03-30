La Rocca Sforzesca di Imola apre le sue porte ai visitatori, che possono accedere a un cantiere con circa 180 persone presenti. L’evento permette al pubblico di visitare alcune aree del complesso storico, che attualmente sono oggetto di lavori di restauro e manutenzione. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza e senza coinvolgimento di figure pubbliche o enti specifici.

Imola, 30 marzo 2026 – Un viaggio nel cuore della storia cittadina che ha registrato il tutto esaurito: la Rocca Sforzesca ha aperto ieri le sue porte alla cittadinanza per un’occasione straordinaria, permettendo a oltre 180 visitatori di varcare la soglia di uno dei cantieri più significativi e ambiziosi della città. Suddivisi in tre turni da oltre 60 persone ciascuno (visite gratuite, ma con prenotazione obbligatoria), i partecipanti hanno potuto esplorare in anteprima il complesso monumentale, simbolo dell’architettura militare rinascimentale, attualmente oggetto di un imponente intervento di restauro e valorizzazione dal valore complessivo di circa 7 milioni di euro (finanziati in larga parte da fondi Pnrr e ministeriali). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Rocca Sforzesca di Imola si mostra ai cittadini: cantiere ‘aperto’ a 180 visitatori

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