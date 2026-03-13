Referendum giustizia | esperti e giovani si confrontano

Martedì 17 marzo alle 21:00, presso la Biblioteca Civica di Castellanza, si terrà un dibattito sul referendum sulla giustizia. Alla discussione parteciperanno esperti del settore e giovani interessati, che si confronteranno su questo tema di stretta attualità. L'evento si svolge nella Valle Olona, offrendo un’occasione di confronto pubblico su un argomento che coinvolge la comunità.

La Valle Olona si prepara a un momento di confronto democratico fondamentale. Martedì 17 marzo, alle ore 21:00, la Biblioteca Civica di Castellanza ospiterà un dibattito sul referendum sulla giustizia. L’iniziativa è curata dall’associazione Area Giovani che, nel decimo anno di vita, punta a chiarire le posizioni per i cittadini e gli studenti locali. L’appuntamento vedrà l’intervento di professionisti del diritto come Stefano Banfi e Franco Belvisi, moderati dalla giornalista Lucia Landoni. La serata mira a fornire strumenti per un voto consapevole su temi che incidono direttamente sull’amministrazione della giustizia nella regione lombarda. Dibattito tra esperti e giovani nella valle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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