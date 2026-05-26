Mediaset ha deciso di anticipare la fine della stagione de I Cesaroni, programmando la serata finale per il primo giugno. La rete ha modificato la programmazione, accorpando gli ultimi episodi per chiudere la stagione in questa data.

I Cesaroni anticipano il finale: Mediaset cambia la programmazione e accorpa gli ultimi episodi per chiudere la stagione il 1 giugno. Il percorso sul piccolo schermo della celebre famiglia della Garbatella si appresta a concludersi con una tempistica differente rispetto a quella prevista inizialmente. Per la fiction I Cesaroni, giunta alla sua settima stagione, è stato infatti disposto un repentino cambio di palinsesto da parte dei vertici della rete. Non si tratta di una riduzione dei contenuti, bensì di una forte accelerazione nella messa in onda delle ultime storie, che modificherà l’appuntamento settimanale a cui i telespettatori erano ormai abituati. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - I Cesaroni: Mediaset accelera la programmazione e fissa la serata finale per il primo giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: I Cesaroni – Il ritorno cambiano programmazione: la decisione di Mediaset

Grifo-Tedesco, la conferma ora è ufficiale . Gaucci fissa una scadenza: il primo giugnoIl Perugia ha annunciato ufficialmente che Giovanni Tedesco sarà l’allenatore anche per la prossima stagione.

Temi più discussi: I Cesaroni 7, Mediaset accelera la chiusura: perché solo Netflix può salvare la serie; I Cesaroni - Il ritorno stasera su Canale 5 con il penultimo episodio: Virginia è a un bivio; I Cesaroni, Mediaset accelera il finale della serie dopo il calo degli ascolti su Canale 5; I Cesaroni chiudono in anticipo, Mediaset cambia programmazione per gli ultimi episodi.

#ICesaroni rischiano la chiusura anticipata dopo il calo degli ascolti su Canale 5. Mediaset valuta un finale con doppio episodio il 1° giugno, mentre il debutto rapido su Netflix potrebbe cambiare il destino della serie. x.com

I Cesaroni 7, caos finale: la serie chiude in anticipo (per sempre?), Mediaset ci ripensa. Come finisce e perchéLa stagione che ha segnato il ritorno della fiction su Canale 5 si concluderà il prossimo lunedì con un doppio episodio dopo gli ascolti deludenti, poi Netflix ... libero.it

Quando finisce I Cesaroni 7 Il ritorno? Chiusura anticipata e approdo su Netflix| Mediaset cambia strategiaQuando finisce I Cesaroni 7 Il ritorno? Chiusura anticipata e approdo su Netflix: Mediaset cambia strategia e stravolge la programmazione ... ilsussidiario.net