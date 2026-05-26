I Cesaroni | Mediaset accelera la programmazione e fissa la serata finale per il primo giugno

Da 2anews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mediaset ha deciso di anticipare la fine della stagione de I Cesaroni, programmando la serata finale per il primo giugno. La rete ha modificato la programmazione, accorpando gli ultimi episodi per chiudere la stagione in questa data.

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I Cesaroni anticipano il finale: Mediaset cambia la programmazione e accorpa gli ultimi episodi per chiudere la stagione il 1 giugno. Il percorso sul piccolo schermo della celebre famiglia della Garbatella si appresta a concludersi con una tempistica differente rispetto a quella prevista inizialmente. Per la fiction I Cesaroni, giunta alla sua settima stagione, è stato infatti disposto un repentino cambio di palinsesto da parte dei vertici della rete. Non si tratta di una riduzione dei contenuti, bensì di una forte accelerazione nella messa in onda delle ultime storie, che modificherà l’appuntamento settimanale a cui i telespettatori erano ormai abituati. 🔗 Leggi su 2anews.it

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