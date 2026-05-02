I Cesaroni - Il ritorno è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Ogni settimana le vicende con protagonista la famiglia più famosa della Garbatella sono seguite da 2 milioni di telespettatori su Canale 5. Nonostante il grande successo, Mediaset ha deciso di effettuare un cambio di programmazione che sta facendo discutere gli italiani. In particolare, i Cesaroni - Il ritorno andranno in onda con un solo episodio settimanale. Di conseguenza, lunedì 4 maggio andrà in onda il nuovo appuntamento della fiction ed a seguire una delle commedie più amate dagli italiani "Benvenuti al sud." La decisione di Mediaset è pensata per valorizzare al massimo uno dei prodotti più amati dal pubblico italiano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - I Cesaroni – Il ritorno cambiano programmazione: la decisione di Mediaset

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Amendola ha commentato le parole dell'ex attrice dei Cesaroni, Micol Olivieri, e ha svelato anche alcuni retroscena sulle tanto discusse 'grandi assenze' di alcuni personaggi importantissimi nel revival della serie: trovate l'articolo con le sue parole nel link al pr - facebook.com facebook