Il Perugia ha annunciato ufficialmente che Giovanni Tedesco sarà l’allenatore anche per la prossima stagione. La conferma arriva dopo una comunicazione ufficiale e la società ha fissato una scadenza, il primo giugno, per eventuali sviluppi. La decisione sulla guida tecnica era attesa da tempo e ora è stata resa pubblica. Non ci sono altre comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali cambiamenti o rinnovi di altri membri dello staff.

Intanto c’è l’allenatore. Adesso è anche ufficiale. Giovanni Tedesco guiderà il Perugia anche la prossima stagione. L’intesa è stata trovata nei giorni scorsi, il club ha deciso adesso anche di ufficializzare l’accordo. Insieme a Tedesco sarà confermato anche lo staff che ha chiuso il campionato scorso, anche se manca ancora l’ufficialità. Così come il ’nero su bianco’ per quanto riguarda l’ingresso nello staff dell’allenatore di un collaboratore tecnico. A Tedesco è stato confermato il contratto della passata stagione, un ingaggio basso per la categoria ma che il tecnico ha accettato con la possibilità di portare in biancorosso il fratello Salvatore che darà una mano allo staff. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo-Tedesco, la conferma ora è ufficiale . Gaucci fissa una scadenza: il primo giugno

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