‘I Cesaroni – Il ritorno’ chiude in anticipo | l’amara scoperta per Marco su Virginia e Walter
La fiction “I Cesaroni – Il ritorno” termina prima del previsto, con gli ultimi due episodi trasmessi in un’unica maxi-puntata lunedì 1 giugno alle 21. La decisione di Mediaset anticipa la conclusione della serie, senza motivazioni ufficiali comunicati. La trama si concentra sulla scoperta di Marco riguardo Virginia e Walter. La chiusura anticipata rappresenta un cambiamento rispetto alla programmazione prevista inizialmente.
Roma, 26 maggio 2026 – Chiusura anticipata per le vicende della Garbatella. Mediaset ha infatti scelto di accelerare il finale de I Cesaroni – Il ritorno: gli ultimi due episodi della fiction verranno accorpati in un'unica maxi-puntata, in onda lunedì 1 giugno dalle 21.20 a mezzanotte su Canale 5. Una scelta mirata per una stagione che, nonostante l'enorme attesa, ha faticato a decollare negli ascolti tradizionali. Mentre il futuro di un'ottava stagione resta appeso al verdetto di questo finale, la serie si prepara a sbarcare su Netflix per intercettare il pubblico dello streaming. Ma cosa succederà nell'ultima attesissima puntata? Il triangolo: l'ultimo bacio con Eva scatena il caos. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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